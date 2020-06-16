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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Станом на 16 червня 2020 року в Україні зафіксовано 32 476 випадків зараження коронавірусом, за останню добу інфекцію виявили у 666 осіб.

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09:51 - 16 червня

Міжнародний аеропорт Київ скасував усі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси.

Причиною стало продовження карантину в Києві.

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09:41 - 16 червня

Поширення коронавірусу за регіонами України: 

коронавірус в Україні 16 червня

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09:04 - 16 червня

16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу додалося 666 пацієнтів. Добовий приріст нових випадків інфікування не падає.

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08:55 - 16 червня

Станом на 08.00 16 червня: у Львові та на Львівщині 3 072 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

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20:49 - 15 червня

У МЗС радять громадянам України утриматися від поїздок за кордон, попри відновлення міжнародного авіасполучення.

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20:40 - 15 червня

За останній місяць смертність від коронавірусу в Україні зросла майже вдвічі.

Станом на 15 травня було 476 летальних випадків, а на 15 червня – 901.

Найбільше померлих від ускладнень серед чоловіків – 473 (54%) та людей від 50-ти років (88,3%).

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19:19 - 15 червня

У Львівській області чотири нові жертви коронавірусу. Від ускладнень померли чоловіки – 82, 76, 68 та 48 років.

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17:37 - 15 червня

У Тернопільській області ще 40 людей захворіли на коронавірус. Загалом – 1 467.

На жаль, жертвами вірусу у регіоні стали 26 людей, а 1 022 вже одужали.

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12:10 - 15 червня

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10:16 - 15 червня

За минулу добу у Львівській області зафіксували 136 нових випадків зараження коронавірусом.

Уже п’ятий день поспіль в області виявляють понад 100 нових хворих на Covid-19.

Загалом у регіоні заразилися 2 933 осіб, 96 померли, 632 – одужали.

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