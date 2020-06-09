Відновлення авіасполучення. Куди сьогодні можна полетіти в умовах карантину

Внутрішні авіарейси відновлюють десятки країн світу, серед них і Україна. 5 червня з аеропорту Бориспіль вилетіли літаки до Дніпра та Одеси. Пасажири заходили на рейс вже за новими правилами.

За європейськими директивами в Борисполі нанесли дистанційну розмітку та поставили щитки на стійках реєстрації. Також впровадили нове правило входу.

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Ці та інші вимоги прописані у рішенні Державіаслужби. Тепер аеропорти мають запровадити мобільну реєстрацію на рейс та безконтактну посадку. Тобто вжити заходів для запобігання черг у місцях найбільшого скупчення пасажирів.

А для їх доставки на літаки радять збільшити кількість автобусів. Водночас багато суперечок викликала ініціатива закрити дьюті-фрі та ресторани. Однак від цієї ідеї відмовились.

На рейсах турецьких авіаліній екіпаж в захисну амуніцію вирішили не вдягати. Однак призначили окремого члена бригади з гігієни. А кожному пасажиру видавали санітарний набір, в який входить маска, антисептик та антибактеріальні серветки.

Найбільшу тривогу в пасажирів викликає те, що літак – це закритий простір, де начебто не оновлюється повітря. Та президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне розвінчав цей міф.

Більше того, за конструкцією літака з останнього ряду повітря взагалі не розходиться по салону. Тож згідно з європейськими директивами, віднині там робитимуть так звані місця ізоляції.

Загалом же за рішенням Європейської агенції авіабезпеки, правил перебування в літаку стане не менше, ніж в аеропорту. Так, зокрема їжу тепер подаватимуть виключно запаковану та з одноразовим посудом.

Розрахуватись на борту можна буде лише карткою. Обмеження торкнуться і ручної поклажі. Її тепер зведуть до мінімуму. А от від ідеї блокувати місця посередині чи ставити між сидіннями захисні щитки, вирішили все ж відмовитись.

Пасажиру, в якого виявлять ознаки хвороби на посадці, можуть відмовити у подорожі. Аби мотивувати пасажирів не приходити хворими, авіакомпанії пропонують гнучку програму заміни квитка.

З 15 червня Україна відновлює й міжнародні авіарейси. Цього ж дня Євросоюз скасовує заборону на в’їзд туристів. З середини червня деякі лоукостери, зокрема, поновлюють рейси з Києва у Берлін, Варшаву, Будапешт та Копенгаген. А з 1 липня – у Рим, Болонью та Мілан.

Цього року авіакомпанії планують відновити хоча б 50% пасажиропотоку від обсягів 2019 року. Повністю ж авіагалузь, за прогнозами експертів, оговтається лише в 2023 році.

МЗС України активно обговорює відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Крім того, МЗС активно вивчає зарубіжний досвід і консультується з іноземними партнерами щодо поступового відновлення авіаційного сполучення.

Євген Єнін пояснив, що наразі країни вдаються до обмежень або шляхом визначення категорій громадян, яким дозволено прилітати, або шляхом обмеження регіонів, звідки заборонені рейси через спалах пандемії.

Тому Австрія, Китай і Японія проводять обов’язкові тестування на коронавірус після прибуття. А от Кіпр, Сінгапур або ОАЕ роблять швидкі тести. Однак практично у всіх країнах існує обов’язкова самоізоляція після прильоту.