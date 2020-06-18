Комітет ВР не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Про це повідомила секретар комітету Наталія Піпа.

На початку засідання 18 червня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що сьогодні парламент мав би розглянути питання про призначення Шкарлета міністром освіти.

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Верховна Рада України 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Того самого дня парламентарії призначили уряд Дениса Шмигаля. Рада голосувала за всіх міністрів пакетом. Проте місце очільника Міністерства освіти залишилося вакантним.

З березня виконує обов’язки міністра освіти Любомира Мандзій.