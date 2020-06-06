Хто може очолити Міністерство освіти: Зеленський назвав три кандидатури

Президент Володимир Зеленський назвав імена тих, хто може очолити Міністерство освіти України.

Український гарант озвучив трьох кандидатів на посаду міністра: глава парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, керівник Апарату Офісу президента Олексій Дніпров, ректор Чернігівського університету Сергій Шкарлет.

– Я зустрівся з багатьма ректорами, близько 30-40. Всі вони запропонували мені такі кандидатури, – заявив президент.

Читайте: Він має закінчити справу Шеремета – Зеленський про відставку Авакова

За його словами, 10 червня він відвідає Чернігів та познайомиться з ректором університету.

– Прийду в університет і просто хочу подивитися, як він виглядає. Я хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина, – зазначив Володимир Зеленський.

Верховна Рада України 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Того самого дня парламентарії призначили уряд Дениса Шмигаля. Рада голосувала за всіх міністрів пакетом. Проте місце очільника Міністерства освіти залишилося вакантним.

З березня виконує обов’язки міністра освіти Любомира Мандзій.