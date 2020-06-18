Комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщила секретарь комитета Наталия Пипа.

В начале заседание 18 июня глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что сегодня парламент должен был рассмотреть вопрос о назначении Шкарлета министром образования.

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