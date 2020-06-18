Комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Об этом сообщила секретарь комитета Наталия Пипа.
В начале заседание 18 июня глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что сегодня парламент должен был рассмотреть вопрос о назначении Шкарлета министром образования.
Читайте: Кто может возглавить Министерство образования: Зеленский назвал три кандидатуры
Верховная Рада Украины 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. В тот же день парламентарии назначили правительство Дениса Шмыгаля. Рада голосовала за всех министров пакетом. Однако место главы Министерства образования осталось вакантным.
С марта обязанности министра образования исполняет Любомира Мандзий.