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Факты / Украина / Политика

Комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщила секретарь комитета Наталия Пипа.

В начале заседание 18 июня глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что сегодня парламент должен был рассмотреть вопрос о назначении Шкарлета министром образования.

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Верховная Рада Украины 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. В тот же день парламентарии назначили правительство Дениса Шмыгаля. Рада голосовала за всех министров пакетом. Однако место главы Министерства образования осталось вакантным.

С марта обязанности министра образования  исполняет Любомира Мандзий.

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