Через сварки з батьками: в Україні з початку року зникла понад тисяча дітей

Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

Зокрема, в Україні з початку року зникла понад тисяча неповнолітніх. Наразі в країні 18 дітей перебувають у розшуку.

В Україні найчастіше зникають діти підліткового віку, а серед найпоширеніших причин зникнення – складні стосунки з батьками, адже діти намагаються довести свою незалежність та самостійність.

Однак є й випадки, коли зникнення дитини відбувається проти її волі, шляхом насильницьких дій.

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За даними Нацполіції, близько 90% зниклих дітей вдається знайти протягом першої доби. Однак решта ризикує стати жертвами насильства чи злочину.

До слова, на Харківщині щодня розшукують по дві зниклі дитини. Тільки за чотири місяці 2020 року було проведено 210 пошукових операцій – це антирекорд у поліції. Діти губляться або тікають з дому, щоб насолити батькам.

Джерело: Офіс омбудсмена України