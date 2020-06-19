Участь у референдумі РФ мешканців окупованого Донбасу і Криму є незаконною – МЗС

Дозволити українцям у Криму та Донбасі брати участь у голосуванні щодо змін до Конституції РФ є спробою порушити державний суверенітет України.

У Міністерстві закордонних справ закликають покарати Росію за це санкціями.

В Україні вважатимуть незаконним проведення будь-яких виборів та голосувань, які проводить РФ на території тимчасово окупованого Криму та Донбасу.

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– Результати цього незаконного голосування будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством, – зазначили у МЗС.

Раніше у РФ заявили, що участь у голосуванні можуть взяти жителі окупованих Криму та Донбасу, що мають російські паспорти.

Зміни конституції Російської Федерації

Президент РФ Володимир Путін призначив голосування за поправки у Конституцію країни на 1 липня.

Що хочуть поміняти у основному законі РФ:

президент отримає також право формувати Держраду і визначати її цілі, так само як і цілі Ради безпеки;

заборона мати іноземне громадянство і вид на проживання в інших країнах посадовим особам і чиновникам;

вимоги проживання на території РФ не менше 25 років і відсутність дозволу на проживання в іншій державі будь-коли раніше для кандидатів в президенти;

розширює повноваження Держдуми – вона затверджуватиме кандидатури віце-прем’єрів і міністрів.

Зміни дозволять нинішньому президентові Володимиру Путіну знову балотуватися на пост президента.