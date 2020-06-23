Верховна Рада може розглянути скасування літньої відпустки в серпні.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат з фракції Слуга народу Ірина Верещук.
За її словами, таке рішення можуть ухвалити в зв’язку з тим, що є низка невідкладних законопроектів, які необхідно розглянути.
– Згідно з графіком, у нас в серпні відпустка, але ми були на карантині. І, дійсно, не працювали в повну силу, – сказала Верещук.
Також вона додала, що скасування літньої відпустки підтримує, однак рішення ухвалюватимуть апарат і спікер парламенту. За словами Верещук, найімовірніше, рішення буде ухвалено.
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Нещодавно Верховна Рада затвердила план робіт на 2020 рік. Затверджений цією постановою план законопроектної роботи містить 878 пунктів.
Згідно з дослідженням, якби в найближчі дні проходили вибори до Верховної Ради, то до парламенту пройшли б чотири партії: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність і Батьківщина.