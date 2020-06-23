Верховная Рада может рассмотреть отмену летнего отпуска в августе.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат из фракции Слуга народа Ирина Верещук.

По ее словам, такое решение могут принять в связи с тем, что есть ряд неотложных законопроектов, которые необходимо рассмотреть.

— Согласно графику, у нас в августе отпуск, но мы были на карантине. И, действительно, не работали в полную силу, — сказала Верещук.

Также она добавила, что отмену летнего отпуска поддерживает, однако решение будут принимать аппарат и спикер парламента. По словам Верещук, вероятнее всего, решение будет принято.

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Недавно Верховная Рада утвердила план работ на 2020 год. Утвержденный этим постановлением план законопроектной работы содержит 878 пунктов.

Согласно исследованию, если бы в ближайшие дни проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина.