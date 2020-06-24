УКАБ вітає відмову Кабміну від введення квот на імпорт добрив

У понеділок, 22 червня 2020 року, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення не обмежувати постачання в Україну мінеральних добрив. Про готовність ввести квоти на життєво важливі для українських аграріїв компоненти у травні заявило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Урядовий кур’єр опублікував повідомлення про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну мінеральних добрив з вмістом азоту, фосфору та калію без застосування спеціальних заходів. Розслідування було ініційовано Мінекономіки за зверненням групи компаній Остхем, що входять до складу хімічної бізнес-імперії Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

МКМТ вирішила, що введення квот з метою обмеження постачання мінеральних добрив з країн ЄС, Перської затоки, Південної Африки, Туреччини, Казахстану, Білорусі, Грузії, Китаю і США суперечить національним інтересам України.

Категоричними противниками обмежень виступили сільгоспвиробники. Асоціація Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) попередила офіційними листами президента і керівників органів вищої державної влади про катастрофічні наслідки запланованих нововведень для сільськогосподарської галузі і негативний ефект для економіки загалом.

Квотування постачання призвело б до створення штучного дефіциту, і як наслідок, різкого підвищення цін на продукцію монополіста Дмитра Фірташа, виробничі потужності бізнес-імперії якого не в змозі забезпечити потреби агросектора в міндобривах.

За підрахунками УКАБ, у разі введення квот 50 тис. фермерів були б змушені щорічно субсидувати групу компаній Остхем, контрольовану олігархом, на $500 млн. Зростання витрат на міндобрива призвело б до подорожчання собівартості аграрної продукції та зростання споживчих цін.

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– Нарешті поставлено крапку в контроверсійній історії з квотами. УКАБ вважає цей крок вірним рішенням, яке забезпечує збереження національних інтересів України, не спрямоване на догоду монополістам і дозволить в подальшому продовжувати розвиток аграрного сектора. Дякуємо, що прислухалися Мінекономіки, Верховній Раді та Офісу президента, приділили увагу цьому питанню, зваживши всі за і проти, і вплинули на ухвалення справедливого рішення. Важливо кожну законодавчу ініціативу розглядати з різних сторін, враховувати плюси та мінуси того чи іншого рішення для всіх причетних і прогнозувати наслідки, – заявив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Group DF є абсолютним монополістом з виробництва аміачної селітри в Україні, контролює найбільшого виробника комплексних добрив державне підприємство ПАТ Сумихімпром.

У серпні 2019 року за заявою підконтрольних Group DF підприємств МКМТ розпочала розслідування фактів різкого сплеску імпорту добрив у період 2016-2019 років, який, як стверджували монополісти ринку, завдав непоправної шкоди вітчизняному хімпрому.

До слова, група народних депутатів зареєструвала законопроект №3656, згідно якого пропонується знизити ставку ПДВ з 20% до 14% для аграрного сектору.