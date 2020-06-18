ВООЗ попередила про можливий спалах Covid-19 на параді у Москві

Всесвітня організація охорони здоров’я припустила, що військовий парад у Москві може призвести до спалаху коронавірусу.
Захід запланований на 24 червня і присвячений 75-річчя перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні.
– Будь-який масовий захід під час пандемії пов’язаний з ризиком подальшого поширення коронавірусу, – заявила експерт организации Кетрін Смолвуд.
Читайте: ВООЗ розробила рекомендації, хто має отримати вакцину першим
За словами експерта, існує загроза посиленого поширення Covid-19.
Водночас вона додала, що рішення про проведення чи скасування параду має ухвалювати російська влада.
Ветеранів відправили на карантин
80 ветеранів Другої світової війни відправили на 14-денний карантин перед парадом Перемоги. Це є частиною заходів, які вживають для захисту президента Росії Володимира Путіна від Covid-19.
Ветеранів відправили в пансіонат під Москвою. На параді Перемоги вони контактуватимуть з главою РФ.