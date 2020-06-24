Як пройшов парад у Москві: навіщо він Путіну та реакція мережі

Росія відсвяткувала своє найбільше державне свято, День Перемоги, військовим парадом у Москві, який мав відбутися 9 травня, але був відкладений через коронавірус.

Карантин у Москві цього місяця послабили, але технічно масові мітинги залишаються забороненими. Проте, президент Росії Володимир Путін вирішив проводити парад у столиці, незважаючи на заяви в суспільстві про те, що безвідповідально збирати людей у розпал епідемії. Парад у Москві вже охрестили в ЗМІ “парадом смертників”.

Як відбувся парад у Москві

У заході взяли участь понад 14 тис. військовослужбовців, було задіяно понад 200 одиниць наземної техніки, а також 75 літаків і вертольотів.

За декілька хвилин до початку параду на трибуни пройшов Путін разом із гостями. Президент разом із лідерами низки держав сидів на трибуні разом із ветеранами, жодної дистанції між ними не було, як і захисних масок на обличчях.

Про те, що парад у Москві може призвести до спалаху коронавірусу попереджала і Всесвітня організація охорони здоров’я.

Станом на 24 червня в Росії вже зафіксували понад 600 тис. випадків інфікування коронавірусом. За добу в цю статистику додалося 7 176 нових випадків зараження.

Навіщо Путіну парад у розпал коронавірусу

Президент Володимир Путін проводить військовий парад на Червоній площі напередодні всенародного голосування за зміни до Конституції, яке може продовжити його правління до 2036 року.

Проведення вражаючого заходу покликане підняти рейтинги Путіна, які нині найнижчі з 1999 року, кажуть критики влади.

– Володимир Путін вважає, що парад є підтвердженням його величі, величі країни і нашої історичної пам’яті, – сказав російський економіст Сергій Алексашенко.

Експерти ВЦВГД прогнозують, що 67-71% виборців підтримають зміни до Конституції і обнулення термінів президентства Путіна. Кремлівські критики кажуть, що голосування – обман, яке, як вони побоюються, буде сфальсифіковано.

Хто не приїхав на парад у Москву

Світові політики один за одним повідомили Путіну, що їх на захід можна не чекати. Серед тих, хто відмовився приїхати на парад, навіть друг російського лідера президент Чехії Мілош Земан.

Також до Москви не приїхали лідери Хорватії, Азербайджану, Чехії, Японії, Німеччини, США та Вірменії.

У Парижі заявили, що Еммануель Макрон не отримав запрошення з Кремля, тому президент Франції серед тих, хто не збирався до Москви.

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Протести в Києві

Під посольством Росії в Києві більше 10 активістів зібралися на акцію Трагедія світу – свято для Росії.

Люди принесли з собою плакати з написами: “Парад перемоги – це не вибачення за напад на Польщу”, “Війна – не привід для свята”, “Гітлер і Сталін – винуватці Другої світової війни” та інші.











Парад у Москві для “смертників” відбувся: навіщо він Путіну та реакція мережі / 3 фотографии

Реакція мережі на парад у Москві

Росіяни стурбовані рішенням влади провести парад в столиці, де найсильніше вирує коронавірус.











































Парад у Москві для “смертників” відбувся: навіщо він Путіну та реакція мережі / 11 фотографий

Фото: Укрінформ