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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали після заяви про відставку Смолія – курс валют на 3 липня

На 3 липня Нацбанк встановив курс гривні до долара на 58 коп дорожче ніж днем раніше.

Відомство пропонує продавати $1 за 27,18 грн, йдеться у моніторинговій системі НБУ.

Вартість €1 зросла на 66 коп і становить 30,65 грн.

Читайте: Зеленський вніс до Ради постанову про зняття Смолія з посади голови НБУ

Курс валют НБУ на 3 липня 2020 в Україні

Підріс на 9 коп російський рубль. Завтра 10 рублів коштуватиме 3,76 грн.

Ціна за польський злотий буде 6,69 грн, що на 13 коп дорожче.

Коливання курсу валют

У Мінфіні не бачать підстав для істотних коливань курсу грив ні на валютному ринку. Він не повинен реагувати на відставку Якова Смолія із посади глави Національного банку, вважає міністр фінансів Сергій Марченко.

Голова Національного банку написав заяву на звільнення за власним бажанням 2 липня. Заявив про системний політичний тиск на нього.

Фахівці припускають, що через відставку вартість долара на ринку зросте до 30 грн.

Джерело: НБУ

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