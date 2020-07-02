Відставка Смолія не вплине на курс гривні – Мінфін

У Міністерстві фінансів не бачать підстав для істотних коливань курсу гривні на валютному ринку у зв’язку з відставкою Якова Смолія із посади глави Національного банку.

Відставка глави Нацбанку не повинна впливати на макроекономічну стабільність держави, заявив міністр Сергій Марченко.

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Відставка Смолія тимчасово вплинула на випуск Україною євробондів.

– Як тільки ми завершили випуск, ми дізналися про відставку глави НБУ. Тому ухвалили зважене рішення – зупинити. Інвестори зі схваленням оцінили це, – пояснив Марченко.

Ніхто у країні не ставить під сумнів незалежність Нацбанку, додав Марченко.

– Ми продовжуємо роботу з міжнародними партнерами та інвесторами, – додав міністр фінансів.

Міжнародний валютний фонд сприйняв відставку Смолія стримано.

Відставка Якова Смолія

Голова Національного банку Яків Смолій написав заяву на звільнення за власним бажанням. Заявив про системний політичний тиск на нього. За контрактом він мав працювати у НБУ до 2025 року.

Фахівці уже прогнозують падіння гривні на валютному ринку та проблеми із інвестиціями.

Обов’язки голови Нацбанку поки здійснюватиме перший заступник Катерина Рожкова. За даними ЗМІ, місце Смолія може зайняти голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.