Україна посилює удари по військовій логістиці РФ. Це послаблює російську систему протиповітряної оборони та розширює можливості для ураження Кримського мосту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

ЗСУ посилюють удари по військовій логістиці росіян

Британська розвідка проаналізувала серію українських ударів по тимчасово окупованому Росією Криму та дійшла висновку, що можливості України щодо завдання ударів по Кримському мосту розширюються.

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У ніч на 20 червня Україна завдала ударів по Криму та переправі через Керченську протоку. Цілями стали системи протиповітряної оборони, сховища пального та три автомобільні пороми.

Виведення з ладу трьох поромів майже напевно ще більше загострило й без того серйозні проблеми із забезпеченням Криму, вважають аналітики.

Як зазначається в огляді, наразі на півострові спостерігаються повсюдна нестача палива та затримки на пунктах переправи.

У розвідці нагадали, що після першої української атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року були запроваджені протоколи безпеки, відповідно до яких вантажівки можуть користуватися лише поромною переправою, а не мостом.

Кримським мостом дозволено рух лише легкових автомобілів, автобусів і окремих видів залізничного транспорту.

У березні та квітні 2026 року Україна завдавала ударів по двох інших поромах, які також використовуються для забезпечення військової логістики. Майже напевно наразі вони перебувають на ремонті.

– Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України, чому сприяє наявність різних засобів ураження, зокрема одноразових ударних дронів та боєприпасів дальньої дії. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока, – наголошує британська розвідка.

Це, на думку аналітиків, розширює можливості України щодо нанесення ударів по Кримському мосту – стратегічній і політично чутливій цілі.

Нагадаємо, 23 червня Сили спеціальних операцій України повідомили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал на території Криму.

Міст входив до транспортного маршруту, який використовувався окупантами для перевезення вантажів, ресурсів і військового забезпечення з території РФ через Крим, а також у межах самого півострова.

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