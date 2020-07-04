Пересадка серця у Львові: Борис Тодуров провів трансплантацію

В ніч із п’ятниці на суботу в міській клінічній лікарні швидкої допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця. Це перша операція подібного характеру у Львові і третя в Україні за останні 15 років.

Донором органів став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти. Лікарі довго намагалися врятувати потерпілого, однак мозок відмовився працювати, що є прямим показником до трансплантації.

Мати загиблого та його сестра дали згоду на забір органів – серця і нирок, аби трансплантувати їх іншим пацієнтам.























У Львові провели першу операцію з пересадки серця / 6 фотографий

Нове серце отримав 57-річний житель міста Коростень Житомирської області, який п’ять років страждав від наслідків інфаркту, оскільки його серце втратило пружність і вже не могло качати кров.

Донорське серце львівські лікарі йому трансплантували спільно з командою київського Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який спеціально прибув до Львова.

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Також у лікарні провели трансплантацію двох нирок. Усі операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку суботи, 4 липня.

– Такі операції – це шанс для українців, щоб вони у подальшому не їхали за кордон, а мали змогу отримати життєво необхідні їм органи у своїй державі, – зазначив головний лікар Олег Самчук.

Пересадка легень

Нещодавно у Чикаго (США) хворій жінці з Covid-19 провели подвійну трансплантацію легенів. Вважають, що операція стала першою у своєму роді, яку переніс пацієнт із коронавірусом.

Нині життя 20-річної жінки, як і раніше, підтримує апарат ШВЛ, однак стан її здоров’я покращується, кажуть лікарі.

Фото: Iryna Zaslavets

Джерело: Iryna Zaslavets