В Україні відкриють один дитячий табір у тестовому режимі – Ляшко

У Херсонській області планують відкрити один дитячий табір, який працюватиме у тестовому режимі з дотриманням всіх правил і рекомендацій МОЗ.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

– Ми з обережністю ставимося до відкриття, зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями. Спробуємо відкрити не оздоровчу зміну, а зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з Херсонської області.

Він зазначив, що у такий спосіб міністерство перевірить, як дотримуються норми і яка повинна бути заповненість груп.

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Також Віктор ляшко нагадав, що дитячі табори в Україні не працюватимуть до 31 липня. Це пояснюється не тільки складною ситуацією з коронавірусом, а й тим, що під час такого відпочинку часто виникають спалахи гострих кишкових інфекцій.

Питання відкриття літніх дитячих таборів обговорюють від початку липня. Віктор Ляшко і раніше виступав проти відновлення роботи оздоровчих закладів.

Оскільки під час оздоровлення нараховують близько 80 спалахів кишкових інфекцій.