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Факти / Україна

Куди можуть полетіти українці – в МЗС назвали 23 країни

Українські туристи зараз можуть відвідати 23 країни.

Куди можна полетіти з України, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в деякі країни для в’їзду потрібна віза, а в деяких діють певні карантинні обмеження.

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Куди можна полетіти з України:

  • Туреччина
  • Сербія
  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія
  • Білорусь
  • Велика Британія
  • США
  • Мексика
  • Єгипет
  • Туніс
  • Республіка Корея
  • Ірак
  • Іран
  • Афганістан
  • Південний Судан
  • Ефіопія
  • Сомалі
  • Кенія
  • Замбія
  • Танзанія
  • Бурунді
  • Сейшельські острови

Відкриття кордонів ЄС для України

30 червня Євросоюз затвердив список з 14 країн, для яких відкриває кордон з 1 липня. України серед них немає.

Головна перепона для відкриття кордонів ЄС для України – це кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення. Він має бути від 16 до 20 випадків на 100 тис. У України цей показник перевищує норму.

Фото: Dreamstime

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