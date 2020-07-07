Українські туристи зараз можуть відвідати 23 країни.

Куди можна полетіти з України, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в деякі країни для в’їзду потрібна віза, а в деяких діють певні карантинні обмеження.

Читайте: Тести, ціни на переліт та житло: що треба знати про відпочинок у Чорногорії

Куди можна полетіти з України:

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Велика Британія

США

Мексика

Єгипет

Туніс

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Відкриття кордонів ЄС для України

30 червня Євросоюз затвердив список з 14 країн, для яких відкриває кордон з 1 липня. України серед них немає.

Головна перепона для відкриття кордонів ЄС для України – це кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення. Він має бути від 16 до 20 випадків на 100 тис. У України цей показник перевищує норму.