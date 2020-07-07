Українські туристи зараз можуть відвідати 23 країни.
Куди можна полетіти з України, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, в деякі країни для в’їзду потрібна віза, а в деяких діють певні карантинні обмеження.
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Куди можна полетіти з України:
- Туреччина
- Сербія
- Албанія
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Білорусь
- Велика Британія
- США
- Мексика
- Єгипет
- Туніс
- Республіка Корея
- Ірак
- Іран
- Афганістан
- Південний Судан
- Ефіопія
- Сомалі
- Кенія
- Замбія
- Танзанія
- Бурунді
- Сейшельські острови
Відкриття кордонів ЄС для України
30 червня Євросоюз затвердив список з 14 країн, для яких відкриває кордон з 1 липня. України серед них немає.
Головна перепона для відкриття кордонів ЄС для України – це кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення. Він має бути від 16 до 20 випадків на 100 тис. У України цей показник перевищує норму.