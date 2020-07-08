Якість води на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам, тому міська влада рекомендує відпочивальникам поки утриматися від купання.

Проби води брали на аналіз 30 червня фахівці Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.

А в Держпродспоживслужбі області радять дослухатися до рекомендацій, щоб попередити погіршення епідситуації щодо захворювань, які передаються водним шляхом.

Така рекомендація діє до особливого розпорядження місцевої влади.

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Пляжі Одеси

Фахівці санітарної служби днями знайшли у морській воді майже на всіх пляжах кишкову паличку. Воду в Одесі перевіряють щотижня.

Кишкова паличка – це бактерія, яка живе в кишечнику людини та передається як через заражену їжу, так і через воду. Від людини до людини – повітряно-крапельним і статевим шляхом.

Симптоми зараження: висока температура, біль у животі, нудота і блювота, слабкість.

Пляжі Одеси відкрили ще 19 травня, а з 22 червня узбережжя патрулюють спеціальні рейдові групи, які стежать за виконанням протиепідемічних заходів.

Маску на пляжі можна не вдягати лише за умови дотримання 1,5-метрової дистанції.

Джерело: Одеська міськрада