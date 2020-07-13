Карантин в Україні: що відбувається 13 липня (КАРТА)

Станом на 13 липня в Україні зафіксували 612 нових випадків коронавірусу. З них захворіли 52 дитини та 68 медиків.

За останню добу з ускладненнями до лікарень госпіталізували 110 осіб.

Одужали за добу 385 осіб, померли 15 осіб.

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус фіксується у Львівській (104) та Закарпатській областях (79).

Загалом у всій Україні провели 10 524 тестування. З них 6 976 методом ПЛР, 3 548 методом ІФА.

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У Києві за минулу добу підтвердили 56 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

За весь період карантину в столиці зафіксували 6 238 випадків. Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 13, Шевченківському – 11, в Дніпровському районі – 7 випадків.

За час пандемії у Києві від коронавірусу померли 124 особи. 2 108 пацієнтів повністю одужали.

13 липня відбулася нарада за участю глави МОЗ Максима Степанова та президента Володимира Зеленського, де обговорили ситуацію з коронавірусом в країні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що необхідно змінити критерії формування українського списку країн червоної зони.

– Якщо в країні Х показник хворих на 100 тисяч населення більше, ніж в Україні, тоді вона відноситься до червоної зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій понад 40 хворих на 100 тисяч населення, автоматично потрапляє в червоний список, – сказав Кулеба.

В Україні за минулий тиждень вперше за тривалий проміжок часу одужала рекордна кількість хворих на коронавірус.

6 і 7 липня зафіксували понад 500 хворих на коронавірус, з 8 по 11 липня — більше 800, 12 липня показник знизився до 678.

Упродовж вихідних поліцейські припинили діяльність понад 140 розважальних закладів за порушення карантинних обмежень.

Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у місті Києві (19 фактів), Сумській (17 фактів ) та Львівській областях (11 порушень).

Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що скасовувати певні обмеження будуть тільки в тих регіонах, де це дозволяє робити епідемічна ситуація.

12 липня коронавірусом в Україні хворіла 53 521 особа, за добу 678 людей. Побороли інфекцію 597 українців, 11 померло. На лікарські ліжка потрапило 133 особи.