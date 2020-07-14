На Донбасі поранено шістьох бійців ООС внаслідок обстрілу з ПТРК Фагот

14 липня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військ із протитанкового ракетного комплексу Фагот поблизу Новомихайлівки на Донбасі.

Внаслідок атаки ворога поранено шістьох бійців – у них осколкові поранення.

Ще один військовослужбовець дістав поранення внаслідок обстрілу з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.

Загалом до медичних закладів за добу доставлено сімох українських героїв.

ЗСУ подавили ворожу активність вогнем у відповідь, втрати противника уточнюються, зазначили у штабі Операції об`єднаних сил.

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Убивство військового медика на Донбасі

13 липня бойовики цинічно із засідки обстріляли групу українських військових, яка рухалася поблизу Зайцевого, щоб забрати тіло загиблого бійця ЗСУ.

Внаслідок обстрілу загинув військовий медик, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

У штабі ООС повідомляли, що ворог розстріляв представників евакуаційної групи практично впритул.