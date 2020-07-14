В Україні поки що розбудовується мережа 4G. Але віднедавна вже заговорили про запровадження так званого 5G. Проте його поширення викликало хвилю протестів по всьому світу – зокрема, в Канаді, Австралії, Великій Британії та США.

Україна теж не залишилась осторонь. На сайті Офісу Президента з’явилась петиція з вимогою “Заборонити запровадження 5G через негативний вплив на здоров’я”. Свої підписи під нею вже поставили 25 тисяч українців. Тепер петицію має розглянути глава держави Володимир Зеленський.

Спеціалісти кажуть, що нова технологія відкриває нові можливості для роботи та розваг – ідеальний відеозв’язок, керування безпілотним транспортом і навіть дистанційне проведення хірургічних операцій.

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За словами заступника міністра цифрової трансформації Олександра Шелеста, Україна планує почати запровадження 5G наприкінці наступного року. Мережа розвиватиметься паралельно із 4G зв’язком.

Експерти наголошують, що антени мобільного зв’язку дійсно мають випромінення. Але такий же вплив ми отримуємо і від усіх інших електроприборів – телевізорів, телефонів, мікрохвильових печей.

Окрім того, вчені з Нідерландів довели, що шкідливого впливу на людину ці елекромагнітні хвилі не мають. Проте фейки про небезпеку 5G продовжують поширюватись, а люди в усьому світі продовжують у це вірити.

Проте фахівці не втомлюються доводити, що на сьогодні немає жодних підтверджених доказів, що 5 покоління мобільних мереж небезпечніше за попередні.

Окрім того, на сайті Офісу Президента з’явилась петиція з вимогою офіційно заборонити вживлювати чип у тіло людини. Її автором є Погорєлов Владислав Олександрович. Наразі йде збір підписів українців.