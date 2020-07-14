З 14 липня в Одесі посилили карантин, заборонивши усім закладам громадського харчування чи розважального напряму працювати у нічний час.

Таке рішення ухвалила напередодні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 23.00 до 07.00 усі нічні клуби, ресторани, кафе, їдальні, закусочні, кав’ярні та буфети повинні бути зачинені для відвідувачів.

Це обмеження не поширюється на кінотеатри та заклади, які працюють на доставку їжі.

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Також у місті посилять контроль за дотриманням карантину у ТРЦ і на території узбережжя міста.

Коронавірус в Одеській області виявили у 2 258 осіб, за добу додалося 50 інфікованих пацієнтів. Загалом в Україні зафіксовано 54 771 випадок коронавірусної інфекції.

Джерело: Одеська міська рада