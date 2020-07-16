Юрій Ботнар живий - ДБР попередило замовне вбивство

Слідчі ГБР попередили вбивство заступника мера Черкас Юрія Ботнара, замовником якого виявився один із депутатів міськради.

Народного обранця затримували спільно із силовиками контррозвідки СБУ.

– Під час спільної багатоходової спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови і після передачі грошей, в якості оплати за злочин, затримали його організатора в порядку ст. 208 КПК України, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що затриманий депутат для здійснення задуманого знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства і заплатив йому завдаток.

За даними слідства, причиною став особистий конфлікт між чоловіками на тлі розподілу сфер впливу.

Ім’я головного фігуранта справи поки не розголошується. Однак якщо його вину буде доведено, депутату загрожує ув’язнення строком від 10 до 15 років.

Зникнення Юрія Ботнара

Вранці 16 липня про зникнення Юрія Ботнара повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, чоловік зник ввечері минулого дня. Після цього його телефон був вимкнений, а сам Юрій Андрійович додому так і не повернувся.

За фактом зникнення заступника мера Черкас було відкрито кримінальне провадження.