У Черкасах зник заступник міського голови Юрій Ботнар.

Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко на своїй сторінці в Facebook.

– Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини і батька, вчора, близько 19.30, в районі міської ради чиновник відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон був вимкнений, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває, – написав Бондаренко.

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Бондаренко зазначив, що вже звернувся із заявою до правоохоронців, і попросив всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Ботнара, повідомити йому або в поліцію.

Викрадення бізнесмена

На початку липня невідомі викрали столичного бізнесмена Сергія Ткаченка. Зловмисники тримали його в підвалі, де били і катували, вимагаючи гроші.

Через два тижні правоохоронцям вдалося затримати п’ятьох злочинцем, а бізнесмена звільнити.

Джерело: Анатолій Бондаренко

Фото: Юрій Ботнар