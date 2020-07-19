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Факти / Україна

Сильні дощі: ДСНС оголосила штормове попередження в Карпатах і на Закарпатті

На Закарпатті і в Карпатах 19 липня фіксуватиметься погіршення погодних умов.

У цих регіонах пройдуть значні дощі.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, спостерігатиметься перший рівень небезпеки, жовтий.

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Рятувальники закликають мешканців бути обережними та не наражати себе на небезпеку.

Повені на Прикарпатті

У червні сильні дощі накрили Івано-Франківську, Чернівецьку та Львівську області, спровокували підйом води у гірських річках та повені.

Стихія завдала значних збитків інфраструктурі областей та забрала три людські життя. Місцеві мешканці ділилися фотографіями зруйнованих будинків, розбитих доріг та мостів. З її наслідками рятувальники боролися два тижні.

Постраждалі отримали допомогу від українського уряду та іноземних країн, зокрема Італії.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроект №3776, яким виділила додатково 2 млрд грн на подолання наслідків негоди на Прикарпатті.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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