На Закарпатті і в Карпатах 19 липня фіксуватиметься погіршення погодних умов.
У цих регіонах пройдуть значні дощі.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, спостерігатиметься перший рівень небезпеки, жовтий.
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Рятувальники закликають мешканців бути обережними та не наражати себе на небезпеку.
Повені на Прикарпатті
У червні сильні дощі накрили Івано-Франківську, Чернівецьку та Львівську області, спровокували підйом води у гірських річках та повені.
Стихія завдала значних збитків інфраструктурі областей та забрала три людські життя. Місцеві мешканці ділилися фотографіями зруйнованих будинків, розбитих доріг та мостів. З її наслідками рятувальники боролися два тижні.
Постраждалі отримали допомогу від українського уряду та іноземних країн, зокрема Італії.
Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроект №3776, яким виділила додатково 2 млрд грн на подолання наслідків негоди на Прикарпатті.