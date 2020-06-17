В Одеській області на полігоні Алібей Збройні сили України провели успішні випробування ракетного комплексу Р-360 Нептун.

Озброєння покликане протистояти російській агресії у водах Чорного та Азовського морів.

Під час випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування військові відпрацьовували стрілянину бойової частини.

Комплекс призначений для ураження цілої низки кораблів: крейсерів, есмінців, фрегатів, корветів, танкодесантних. Також особливістю комплексу є те, що він може відпрацьовувати наземні цілі.

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Ба більше, комплекс може працювати під час складних метеорологічних умов, у будь-який час доби, а також за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника.

У ЗСУ переконують, що ракети комплексу Нептун – це перспективна розробка, серійне виробництво якої стане вагомим важелем стримування ворога.

– Крім того, ці ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і практично непомітні для ворожих радарів, – додали у Генштабі ЗСУ.























Керовані та непомітні: під Одесою пройшли випробування ракетного комплексу Нептун / 6 фотографий

Військові навчання в Україні

Наприкінці літа – на початку осені Командування об’єднаних сил проведе масштабні навчання.

Після цих навчань Командування об’єднаних сил зможе повністю здійснювати управління відповідними угрупованнями військ у ситуації, коли Україна потребуватиме захисту під час вторгнення ворога або будь-яких інших локальних конфліктів.

Фото: Володимир Віват (Інформагентство АрміяInform)

Джерело: Генштаб ЗСУ