МВФ прокоментував призначення нового глави НБУ

У МВФ побажали успіху новому голові Національного банку України Кирилу Шевченку.
Він повинен підтримувати високий рівень професіоналізму, заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.
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– В останні роки ефективне проведення Національним банком грошово-кредитної, курсової і фінансової політики посилили економіку України. Важливо, щоб незалежність була збережена і під керівництвом нового глави, – заявив Люнгман.
Новий глава НБУ
1 липня голова НБУ Яків Смолій заявив, що подає у відставку. За три дні його звільнила Верховна Рада.
16 липня новим керівником Нацбанку став Кирило Шевченко. Його призначення у Верховній Раді підтримали 332 народних депутати. Кандидатуру вніс президент України Володимир Зеленський.
Шевченко раніше був топ-менеджером Укргазбанку. Також очолював Державну іпотечну установу Кабміну України.