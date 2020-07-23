Робота на літо: варіанти для підлітків і школярів

Літо пішло на карантин через пандемію коронавірусу, тому плани про закордонну відпустку всі поклали у довгий ящик. Однак літній час можна використати раціональніше, якщо знайти підробіток.

Зайвими гроші не бувають, тому пропонуємо вам перелік вакансій, куди можна влаштуватися на роботу.

Варіанти підробітку:

офіціант;

кур’єр;

промоутер;

продавець консультатнт у магазинах одягу або ж супермаркетах;

збирання та реалізація сезонних ягід;

випікання солодощів (продавати можна онлайн у своєму місті);

перекладання текстів (онлайн);

копірайтинг;

репетитор.

Підробіток для підлітків

За законодавством України, діти до 16 років можуть працювати тільки за наявності згоди від батьків. Підлітки з 14 до 16 років не можуть працювати більше 24 годин на тиждень, а з 16 до 18 років не більше 36 годин на тиждень.

Зараз дивляться

Також роботодавець зобов’язаний укласти з вами письмовий трудовий договір і не має права встановлювати для вас випробувальний термін.

Підліток можеш працювати продавцем, промоутером, оператором call-центру, прибиральником, нянею, офіціантом чи навіть кур’єром.

Оплата такої роботи часто здійснюється погодинно (від 30 до 150 грн за год) або за кожне виконане замовлення.

Де шукати роботу

Якщо ви шукаєте роботу поряд з домом, то краще самостійно вирушити на пошуки вакансії, аніж шукати щось в інтернеті, тому що оголошення про набір працівників часто клеять на вітрини бутиків чи дошку оголошень.

Практично у всі продуктові супермаркети потрібні працівники, тому там завжди є вакансії про які можна дізнатися в адміністратора.

Так само потрібно діяти, якщо ви хочете попрацювати офіціантом – найкраще одразу звернутися у заклад або ж можна спершу зателефонувати туди.

У разі пошуку роботи в інтернеті варто бути обережним. Не надсилайте свої паспортні дані передчасно, спершу переконайтеся що роботдавець не шахрай.

Роботу копірайтера чи перекладача краще шукати на офіційних сайтах пошуку роботи або через своїх знайомих.

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Ще одним варіантом заробітку є збирання ягід. Це доволі прибутково, бо всі кошти від продажу отримуєте тільки ви.

Зараз літо, тому ягоди швидко розкуповують, а на вас чекає щоденний заробіток. Так само можна випікати кекси, торти чи робити інші солодощі і продавати їх в інтернеті через Facebook та Instagram.

Також ми писали перелік вакансій, які були затребуваними під час карантину і наразі ще не втратили своєї актуальності.

Багато людей через втрату роботи подались у таксисти та велокур’єри. Популярними також стають платні відеоконсультації тренерів, психологів чи бізнес-експертів.

Послуги на відстані надають навіть перукарі – пояснюють клієнтам як рухати бритвою чи машинкою.

Значно більше заробити в службі доставки можна на мопеді або автомобілі. Але влаштуватись на роботу туди зараз складніше. До того ж потрібно мати водійське посвідчення.

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