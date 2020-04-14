Таксисти та велокур’єри. Яку роботу пропонують під час карантину

За даними Державного центру зайнятості, кількість безробітних за період карантину зросла на 9 тис. Це на 16% більше, ніж у березні 2019 року.

Насправді ж число безробітних значно більше, ніж свідчить статистика. Адже чимало звільнених українців працювали неофіційно.

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До того ж є ті, хто повернулися з-за кордону. Та й далеко не всі одразу ж побігли ставати на облік центру зайнятості. Ще близько 5 млн людей зараз у вимушених відпустках, у тому числі – за власний рахунок.

Є лише кілька способів звільнити працівника по закону:

Скорочення. Для цього треба попередити працівника за два місяці і виплатити йому компенсацію – щонайменше за один місяць.

Для цього треба попередити працівника за два місяці і виплатити йому компенсацію – щонайменше за один місяць. Звільнення за систематичне невиконання посадових обов’язків. На практиці це важкий і тривалий процес.

На практиці це важкий і тривалий процес. Звільнення за появу на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння.

Якщо ж виникають трудові спори – юристи радять одразу звертатись до Державного управління праці. І бажано не поодинці, а разом з колегами. Так більше шансів виграти справу.

Та яким би хорошим не був закон, якщо грошей у бізнесу немає – зарплати вам не бачити.

Заможні країни на підтримку своїх громадян та малого бізнесу нині виділяють сотні мільярдів євро. А в Україні уряд намагається запровадити допомогу по так званій схемі часткового безробіття.

Мова йде про максимум 4,5 тис. грн. Однак коли і на яких умовах їх можна буде отримати – питання відкрите.

Багато людей через втрату роботи подались у таксисти та велокур’єри. Популярними також стають платні відеоконсультації тренерів, психологів чи бізнес-експертів.

Послуги на відстані надають навіть перукарі – пояснюють клієнтам як рухати бритвою чи машинкою.

Значно більше заробити в службі доставки можна на мопеді або автомобілі. Але влаштуватись на роботу туди зараз складніше. До того ж потрібно мати водійське посвідчення.

Нагадаємо, кількість українців, які щодня звертаються у Центр зайнятості зросла уп’ятеро в порівнянні з періодом до кризи.