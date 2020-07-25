PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 25 липня коронавірус у Києві виявили у 7 525 осіб. За добу захворіло ще 129 киян.

Хто захворів за останню добу:

  • 68 жінок віком від 21 до 77 років;
  • 53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв;
  • 4 дівчинки від 1 до 17 років;
  • 4 хлопчики від 6 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 596;
  • Дарницький – 1 248;
  • Деснянський – 926;
  • Дніпровський – 873;
  • Оболонський – 642;
  • Печерський – 746;
  • Подільський – 495;
  • Святошинський – 634;
  • Солом’янський – 706;
  • Шевченківський – 659.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 25 липня

В Україні абсолютний антирекорд з кількості хворих на добу. Коронавірус 25 липня зафіксували у 1 106 українців.

Усього хворіє 63 929 людей. Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611. За день померло 19 хворих, загалом 1 590 людей.

З початку пандемії зафіксовано 114 896 підозр.

Теги: , , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх