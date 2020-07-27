Які особливості проведення ЗНО у 2020 році?
У 2020 році абітурієнти мають складати ЗНО з трьох предметів: українська мова та література (обов’язково), математика або історія України (на вибір), третій предмет (на вибір).
Дати проведення тестування:
- з математики – 25 червня;
- з української мови та літератури – 30 червня;
- з фізики – 2 липня;
- з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;
- з англійської мови – 7 липня;
- з історії України – 9 липня;
- з біології – 13 липня;
- з географії – 15 липня;
- з хімії – 17 липня.
У зв’язку з пандемією Covid-19 у 2020 році під час складання іспитів в аудиторіях чергуватимуть медики. Абітурієнти будуть допущені до ЗНО лише після вимірювання температури. Обов’язкова вимога – носити маски та обробляти руки санітайзером. Щоб уникнути поширення інфекції, абітурієнтів розсадять на відстані не менше 1,5 метрів один від одного.
Результати ЗНО будуть оголошені до 29 липня, після чого розпочнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти України.
Які встановлені терміни подачі документів у 2020 році?
Після складання ЗНО з 1 серпня буде доступна реєстрація на офіційному сервісі для подання документів абітурієнта (сайт працює тільки під час вступної кампанії).
Медичне обстеження проводиться до 9 серпня (для вступу на спеціальності, які вимагають особливого конкурсного добору).
З 1 до 12 серпня проводяться творчі конкурси та вступні іспити.
З 13 до 22 серпня проводяться додаткові сесії творчих конкурсів для абітурієнтів на контрактну форму навчання.
З 16 до 18 серпня проводяться співбесіди.
З 13 до 22 серпня здійснюється приймання документів абітурієнтів, які вступають на підставі творчого конкурсу або сертифікатів ЗНО.
З 13 до 16 серпня пройде приймання документів абітурієнтів, які вступають за результатами іспиту або співбесіди.
Які документи потрібні для вступу до вишу?
Для вступу до вишу на бакалаврат потрібно надати такі документи:
- паспорт або ID-карта (або інший документ, що підтверджує особу та громадянство);
- ІПН;
- військово-обліковий документ (для чоловіків);
- документ про повну загальну середню освіту (атестат);
- додаток до атестата з оцінками;
- сертифікати ЗНО (з трьох предметів);
- 4 кольорових фото розміром 3×4 см;
- документ, що підтверджує право вступу за пільгою, за результатами співбесіди або творчого конкурсу (за наявності);
- медична довідка (на вимогу навчального закладу).
У 2020 році скасували обов’язкове надання медичних довідок за формою 086, однак деякі навчальні заклади можуть запитувати цей документ під час набору на деякі спеціальності.
На яку кількість спеціальностей можна подавати документи?
З 2020 року правила вступу до вишів змінилися. Відтепер абітурієнти мають право подавати заявки на бюджетну форму навчання на п’ять спеціальностей (а не на сім, як було раніше). Для вступу на контракт кількість заявок необмежена.
Чи дійсні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за минулі роки?
У 2020 році Міністерство освіти дозволило використовувати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за останні чотири роки, тобто за 2017–2020 роки.
Виняток – це сертифікати з іноземної мови. Вони дійсні тільки за останні три роки, тобто за 2018–2020 роки. Такі вимоги пов’язані зі змінами 2018 року в іспиті з іноземної мови, коли ввели аудіювання.
Які правила вступу до вишів діють для жителів тимчасово окупованих територій?
Жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму мають змогу вступати до закладів вищої освіти на бюджетну форму навчання без складання ЗНО. Щоби скористатися спрощеною процедурою, потрібно звернутися в один із 91 університету, заповнити освітню декларацію і скласти іспити з трьох предметів: українська мова та література, історія України та профільний предмет (або творчий конкурс).
Детальну інформацію абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть дізнатися за телефоном безкоштовної гарячої лінії 0-800-504-425.