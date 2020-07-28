PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар по 30 грн і стимулювання інфляції з НБУ не обговорюється – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не обговорює з НБУ питання курсу 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.

Про це він розповів під час робочої поїздки.

– Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монітарної політику, – сказав Шмигаль.

За його словами, зараз робиться все можливе, щоб зберегти курс долара.

Також Шмигаль додав, що курс регулюється ринком.

Читайте: Коли буде 30 грн/$: прогноз курсу долара до осені

Курс валют в Україні

28 липня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,75 грн за долар.

Водночас курс євро подорожчав на 38 копійок і склав 32,60 грн. Це найвищий показник євро за цей рік.

У країні зараз відзначається нестабільна ситуація з курсом валют. Однак експерти рекомендують українцям не панікувати і не скуповувати всю валюту.

Фахівці пояснюють такі зміни тим, що змінилося керівництво Нацбанку. Також це пов’язано і з тим, що 17 липня НБУ не вийшов з інтервенціями на ринок.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка