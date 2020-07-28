Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не обговорює з НБУ питання курсу 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.

Про це він розповів під час робочої поїздки.

– Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монітарної політику, – сказав Шмигаль.

За його словами, зараз робиться все можливе, щоб зберегти курс долара.

Також Шмигаль додав, що курс регулюється ринком.

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Курс валют в Україні

28 липня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,75 грн за долар.

Водночас курс євро подорожчав на 38 копійок і склав 32,60 грн. Це найвищий показник євро за цей рік.

У країні зараз відзначається нестабільна ситуація з курсом валют. Однак експерти рекомендують українцям не панікувати і не скуповувати всю валюту.

Фахівці пояснюють такі зміни тим, що змінилося керівництво Нацбанку. Також це пов’язано і з тим, що 17 липня НБУ не вийшов з інтервенціями на ринок.