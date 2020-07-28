Вступна кампанія 2020 стартує 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів для вступу у ВНЗ на бакалавра.

Через них вступники мають право подавати заяви на п’ять спеціальностей, якщо йдеться про бюджетну форму навчання, на контракт – без обмежень.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на підставі творчого конкурсу або сертифікатів ЗНО, триває з 13 до 22 серпня, від тих, хто складає іспити або проходить співбесіду – до 16 серпня.

Вступні іспити та творчі конкурси для бюджетників триватимуть з 1 по 12 серпня, на контракт – з 12 до 22 серпня.

Співбесіди проводитимуться з 16 по 18 серпня.

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів мають оприлюднити 27 серпня – до 12.00.

Останній день подачі документів для зарахування на бюджет – 31 серпня (до 18.00).

Зарахування на бюджет відбудеться до 5 вересня, а на контракт – до 30 вересня.

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Якщо йдеться про вступ до магістратури, заяви приймаються через електронні кабінети з 5 до 22 серпня.

Рекомендації щодо зарахування на бюджет оприлюднять 1 вересня, а до кінця дня 6 вересня необхідно подати документи.

Зарахування на бюджетні місця відбудеться 11 вересня.

Вступна кампанія до закладів профтехосвіти розпочалася у травні-червні й триватиме до 1 вересня. Правила прийому та терміни подачі документів у кожного свої. Вони зазвичай розміщуються на сайтах закладів освіти у розділах для абітурієнтів.

Вступ 2020

Через карантин цього року вступну кампанію 2020 перенесли на серпень.

Для тих абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти – на бакалавра і магістра – вона розпочнеться 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів.

Через них будуть подаватися заяви в обрані навчальні заклади.

Які документи потрібні для вступу до ВНЗ України – детально тут.