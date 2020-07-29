Україна робитиме все для дотримання перемир’я, решта залежить від РФ – Зеленський

Україна робитиме все для дотримання перемир’я, а решта залежить від Російської Федерації і її прихильності до досягнутих домовленостей і декларацій.

Володимир Зеленський відзначає, що в разі серйозних атак, обстрілів і порушення тих домовленостей, які були досягнуті, українські військові будуть дуже потужно відповідати, і вони про це знають.

– Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає ніяких одиничних пострілів? Ні. Тому що вони є, вони існують. Тому що у нас 400 з гаком кілометрів лінії розмежування, і проконтролювати все дуже складно, – сказав він.

Зеленський зазначив, що все залежатиме від Російської Федерації, чи зможе вона так само все контролювати, і чи зможуть вони дотримуватися тих домовленостей, які у нас були.

– Ми побачимо. Якщо та сторона дійсно хоче припинення війни, про що вони постійно говорять, ми це з вами будемо відчувати, – підкреслив він.

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За першу добу перемир’я на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинння вогню. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших захисників немає.

Режим повного припинення вогню на Донбасі почався 27 липня, тоді бойовики відкрили вогонь по підрозділу 36-го окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Українські позиції обстріляли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.