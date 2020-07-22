Військового, який загинув від обстрілів під Зайцевим, вдалося ідентифікувати.

За даними штабу, бойовики передали українській стороні тіло сержанта Ярослава Журавля, який отримав поранення під час обстрілу евакуаційної групи поблизу Зайцевого.

До цього його вважали пораненим та не могли забрати з місця обстрілу.

– Після проведеної процедури упізнання та судово-медичної експертизи тіла (…) було встановлено, що це – сержант Ярослав Журавель, якого вважали пораненим, під час обстрілу з боку збройних формувань РФ 13 липня евакуаційної групи поблизу населеного пункту Зайцеве.

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Церемонія прощання з українським захисником відбудеться у селі Авдіївка 23 липня об 11.00.

– Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Обстріли біля Зайцевого

13 липня бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого. Внаслідок чого загинув один військовий, другий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Того ж дня під час евакуації тіла окупанти вбили одного медика, тіло якого вже передали українській стороні. Ще двоє захисників постраждало.

Не доходячи до тіла 15 метрів, бойовики відкрили вогонь по групі. Поранення отримав сержант-морпіх, який йшов першим.

21 липня бойовики передали тіло сержанта українській стороні.