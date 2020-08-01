Україна віддана Мінським угодам, але має різні сценарії розвитку ситуації – Кулеба

Україна віддана Мінським домовленостям, а також нормандському формату як майданчикам для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Але, попри це, є різні сценарії розвитку ситуації.

– Засідання ТКГ, яке відбулося 22 липня, і досягнутий там результат про режим припинення вогню є якраз результатом того, що ми працюємо над виконанням Мінська, а не над його руйнуванням, на відміну від російської сторони, – зазначив міністр.

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Дмитро Кулеба додав, що віце-прем’єр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков також думає над тим, як рухатися далі у разі, якщо чинний сценарій не спрацює.

Тому він пояcнив, що заяви про застарілість Мінських домовленостей потрібно розглядати саме у такому контексті.

Крім того, Дмитро Кулеба, коментуючи Мінський процес, вже заявляв, що для дипломатів немає глухих кутів.

На його думку, потрібно шукати шляхи, як мотивувати Росію зайняти конструктивну позицію, і замість ескалації у відповідь налаштуватися на вирішення проблеми.