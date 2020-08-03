Представники бізнесу у містах, які потрапили до червоної зони, мають виконувати рішення центральної комісії ТЕБ та НС щодо епідеміологічних обмежень.

– Повноваження щодо встановлення обмежень є винятково у центральної комісії ТЕБ та НС, яка визначає різний рівень небезпеки. Тому, те, що стосується органів місцевої влади, вони можуть тільки посилювати карантинні заходи, але в жодному випадку не пом’якшувати, – наголосив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Тобто кафе, ресторани, готелі не можуть працювати, незважаючи на рішення місцевої влади.

За його словами, у розподілі України на зони немає жодної політики та суб’єктивних бачень – це суто цифри та рівень небезпеки.

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Степанов також сказав, що перетинати кордони регіонів, які потрапили в червону зону, можна лише на особистому транспорті, водночас не потрібно проходити тестування на коронавірус, якщо переїжджаєте з червоної зони в інші.

У Луцьку, Тернополі та Кіцманському районі Чернівецької області встановили червоний рівень небезпеки. Режим діє з 3 серпня.

Проте мери Луцька та Тернополя не згодні з таким рішенням центральної влади і скликали позачергові сесії міськрад для обговорення законності постанови Кабінету міністрів.