Представники бізнесу у містах, які потрапили до червоної зони, мають виконувати рішення центральної комісії ТЕБ та НС щодо епідеміологічних обмежень.
– Повноваження щодо встановлення обмежень є винятково у центральної комісії ТЕБ та НС, яка визначає різний рівень небезпеки. Тому, те, що стосується органів місцевої влади, вони можуть тільки посилювати карантинні заходи, але в жодному випадку не пом’якшувати, – наголосив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Тобто кафе, ресторани, готелі не можуть працювати, незважаючи на рішення місцевої влади.
За його словами, у розподілі України на зони немає жодної політики та суб’єктивних бачень – це суто цифри та рівень небезпеки.
Читайте: У Луцьку та Тернополі з 3 серпня не зупинятимуться потяги
Степанов також сказав, що перетинати кордони регіонів, які потрапили в червону зону, можна лише на особистому транспорті, водночас не потрібно проходити тестування на коронавірус, якщо переїжджаєте з червоної зони в інші.
У Луцьку, Тернополі та Кіцманському районі Чернівецької області встановили червоний рівень небезпеки. Режим діє з 3 серпня.
Проте мери Луцька та Тернополя не згодні з таким рішенням центральної влади і скликали позачергові сесії міськрад для обговорення законності постанови Кабінету міністрів.