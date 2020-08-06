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Білорусь розгляне екстрадицію бійців ПВК Вагнера після офіційного запиту України

Білорусь розгляне рішення щодо екстрадиції затриманих бойовиків ПВК Вагнера після отримання офіційного запиту від України.

Нині Офіс генпрокурора готує клопотання, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова після розмови зі своїм білоруським колегою Олександром Конюком.

– Після отримання клопотань, Офіс генпрокурора направить відповідні запити до Генпрокуратури Білорусі, – заявила вона.

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Венедіктова повідомила про намір відправити запит на видачу 28 з 32-х затриманих найманців ПВК Вагнера.

Зеленський говорив з Лукашенком

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком про бійців ПВК Вагнера.

29 липня у Білорусі затримали 32 найманці російської ПВК Вагнера. 1 серпня білоруський суд затримав їх на два місяці.

Джерело: Офіс генпрокурора

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