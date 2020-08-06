Беларусь рассмотрит экстрадицию бойцов ЧВК Вагнера после официального запроса Украины

Беларусь рассмотрит решение об экстрадиции задержанных боевиков ПВК Вагнера после получения официального запроса от Украины.

Сейчас Офис генпрокурора готовит ходатайство, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова после разговора со своим белорусским коллегой Александром Конюком.

— После получения ходатайств Офис генпрокурора направит соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси, — заявила она.

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Венедиктова сообщила о намерении отправить запрос на выдачу 28 из 32 задержанных наемников ПВК Вагнера.

Зеленский говорил с Лукашенко

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко о бойцах ПВК Вагнера.

29 июля в Беларуси задержали 32 наемника российской ПВК Вагнера. 1 августа белорусский суд задержал их на два месяца.