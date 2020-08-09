Україна готується надати кримськотатарському народу статус корінного – Зеленський

В Україні продовжують працювати над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного.

– Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму, – повідомив президент Володимир Зеленський.

Також глава держави зазначив, що з початком анексії Криму питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в Україні стало ще більш актуальним.

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Крім того, Володимир Зеленський додав, що зараз важливо робити все, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України.

Також для вирішення проблемних питань кримськотатарського народу президент ініціював створення робочої групи в Офісі президента, у складі якої будуть кримські татари.

А свята Курбан-байрам і Ураза-байрам навіть можуть отримати статус державних релігійних свят в Україні.