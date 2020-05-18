Курбан-байрам і Ураза-байрам стануть державними святами – Зеленський

Курбан-байрам і Ураза-байрам отримають статус державних релігійних свят в Україні.
Такий указ найближчим часом підпише президент України Володимир Зеленський.
Про це голова держави сказав у понеділок на зустрічі з представниками кримськотатарського народу.
З метою вирішення проблемних питань кримськотатарського народу Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі президента, у складі якої будуть кримські татари.
– Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися, – сказав президент.
Читайте: СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про кримських татар
Також Зеленський повідомив, що кандидатуру Еміне Джапарової погоджено на посаду першого заступника міністра закордонних справ.
Нагадаємо, 18 травня вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Факти ICTV публікували 7 головних фактів про депортацію кримськотатарського народу.