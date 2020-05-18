Курбан-байрам і Ураза-байрам стануть державними святами – Зеленський

Курбан-байрам і Ураза-байрам отримають статус державних релігійних свят в Україні.

Такий указ найближчим часом підпише президент України Володимир Зеленський.

Про це голова держави сказав у понеділок на зустрічі з представниками кримськотатарського народу.

З метою вирішення проблемних питань кримськотатарського народу Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі президента, у складі якої будуть кримські татари.

– Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися, – сказав президент.

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Також Зеленський повідомив, що кандидатуру Еміне Джапарової погоджено на посаду першого заступника міністра закордонних справ.