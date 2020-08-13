Ти дихаєш своїм ковідом: у метро Харкова пенсіонер вилаяв підлітка без маски

У метро Харкова пенсіонер зробив зауваження підлітку без маски, який сидів поруч з ним і пив каву.

Чоловік обурився тим, що хлопець перебуває у вагоні без маски і порушує карантинні норми.

– Ти на мене дихаєш своїм ковідом! – сказав він і зажадав, щоб хлопець покинув вагон.

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Підліток спочатку запитав: “Чого ви від мене хочете?”, а потім вирішив не вступати в перепалку і вийшов з вагона.

Посадили літак через українця

7 серпня в Іспанії екстрено посадили літак через українця, який відмовився надягати маску на борту.

Інцидент стався під час виконання рейсу авіакомпанією Air Europa з острова Гран-Канарія в Мадрид.