Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який цьогоріч скасовує обов’язкову державну підсумкову атестацію у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій.

Ухвалений Радою закон передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Однак випускники мають право, за власним бажанням, пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО.

Цей законопроект президент Володимир Зеленський вніс у Раду 17 червня, а на наступний день парламент схвалив його.

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Раніше для 11-класників скасували ДПА та зобов’язали усіх випускників складати ЗНО. Бал за тестування зараховували в атестат і тоді видавали учневі документи про закінчення школи.

Цьогоріч ЗНО стало добровільним і його складатимуть лише охочі отримати вищу освіту. Депутат від Слуги народу Роман Грищук наголосив, що цей закон потрібний для того, щоб на третину скоротити кількість осіб, які складатимуть ЗНО.

Учням виставлять ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчання у школі. Для цього потрібно написати відповідну заяву, яку розглядатиме педагогічна рада. Дедлайн подання заяви- 25 червня.