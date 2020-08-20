Погода на День незалежності в Україні (КАРТА)

Погода на вихідні на День незалежності в Україні буде спекотною, але місцями дощовою.

У суботу, 22 серпня, майже на усій території країни очікується хмарно з проясненнями. У північних, центральних, західних та південних областях синоптики прогнозують температуру вдень від +24° до +27°, вночі – від +13° до +18.

У Херсонській області та на Сході передбачають дощі з грозами. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +28°.

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У неділю, 23 серпня, Захід накриють зливи з грозами. Повітря вдень прогріється до +29°, а вночі до +16°.

На Півночі, Сході, Півдні та у Центрі синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме від +26° до +31° вдень та від +13° до +17° – вночі.

У понеділок, 24 серпня, на День незалежності погода подекуди буде дощовою.

На Заході, у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях пройдуть зливи з грозами. Вдень температура буде від +23° до +29°, вночі – від +14° до +16°.

У північних, східних, південних та частині центральних областей синоптики прогнозують переважно сонячну погоду. Стовпчики термометрів вдень досягнуть позначки +31°, а вночі – +17°.

Святкування Дня незалежності

Програму заходів до Дня незалежності 2020 у Києві та Дня прапора затвердила КМДА. Святкування розпочнеться відкриттям фотовиставки у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця 20 серпня.

Цього ж дня розпочнеться фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який триватиме до 25 серпня.