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Факти / Україна

День незалежності 2020: графік роботи банків

На День незалежності 2020 банки в Україні не будуть працювати, адже це державний вихідний.

Про це Фактам ICTV повідомили у прес-службі НБУ.

– Для банківської системи України, як і загалом для держави, 24 серпня є святковим, вихідним, днем, – уточнили у Нацбанку.

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24 серпня припадає на понеділок, перед цим днем будуть ще два вихіднісубота, 22 серпня, та неділя, 23 серпня.

– Субота та неділя є вихідними днями для установ, які мають п’ятиденний робочий тиждень, – додали в НБУ.

Водночас банки самостійно визначають свій порядок роботи, керуючись нормами законодавства України.

У Приватбанку поки не інформують про точний графік роботи відділень на День незалежності. За їхньою інформацією, заздалегідь він буде вихідним.

– Усі сервіси будуть працювати цілодобово – доступи до терміналів самообслуговування, мобільні додатки. Може бути обмежена робота відділень на день, у який припадає свято, але інформація ще уточнюється, – прокоментували Фактам ICTV у прес-службі Приватбанку.

День незалежності 2020

Через складну епідситуацію в Україні та карантин поки не повідомляється програма заходів на День незалежності 2020.

Водночас уже стало відомо, що цього дня відбудеться хода ветеранів.

Захід пройде без політики і під державним прапором, уточнюють організатори.

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