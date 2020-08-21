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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця закрила продаж квитків до чотирьох станцій – список

Укрзалізниця закрила продаж квитків на чотири напрямки через погіршення епідемічної ситуації у регіонах.

Починаючи з 00.01 24 серпня проїзні документи не продаватимуть до станцій Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів. Там дозволятиметься тільки висадка пасажирів.

Читайте: Укрзалізниця відновила курсування потягу Київ-Запоріжжя

Не продаватимуться квитки до зазначених станцій на такі поїзди:

  • №702/701 Львів — Чернівці;
  • №136/135 Чернівці – Одеса;
  • №7/8 Київ — Чернівці;
  • №117/118 Київ — Чернівці;
  • №98/97 Ковель — Київ;
  • №46/45 Ужгород — Лисичанськ;
  • №88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • №122/121 Миколаїв — Рівне;
  • №232/231 Генічеськ — Івано-Франківськ.

Також Укрзалізниця змінить маршрут поїздів, які прямують до чи з Чернівців через протиепідемічні обмеження.

Поїзди №8/7 Снятин — Чернівці курсуватиме до Києва (замість Чернівці — Київ), №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ), №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса), №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

В Укрзалізниці зазначили, що пасажири, які відмовляться від поїздки через зміну маршруту чи закриття станцій, зможуть повернути кошти за придбаний квиток. Це можна буде зробити у залізничних касах чи через офіційний сайт.

Додаткові потяги до Дня незалежності

Укрзалізниця до Дня незалежності призначила два додаткових поїзди – Одеса-Львів та Одеса-Київ.

22 та 24 серпня потяг №224/223 з Києва відправиться о 08.06 та прибуде до Одеси о 18.18. Потяг №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках курсуватиме 22, 24, 26, 28 та 30 серпня.

Джерело: Укрзалізниця

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