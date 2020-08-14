Укрзалізниця відновила курсування потягу Київ-Запоріжжя

Укрзалізниця відновлює курсування потягу за напрямком Київ-Запоріжжя з 19 серпня.

Поїзд №71/72 вирушить із Запоріжжя в середу наступного тижня, а з Києва – 20 серпня та перевозитиме пасажирів через день.

Квитки за цим маршрутом можна буде придбати через офіційний сайт Укрзалізниці та в усіх залізничних касах.

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Також компанія нагадала, що в умовах пандемії коронавірусу всі поїзди проходять посилену дезінфекцію до та після рейсу. У кожному вагоні були встановлені санітайзери, розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину.

Пасажири, перебуваючи у потягу, повинні обов’язково надягнути захисну маску та пройти температурний скринінг біля входу на вокзал та у вагоні.

Відновлення курсування пасажирських поїздів

Укрзалізниця 10 серпня анонсувала, що відновлює курсування пасажирських поїздів за напрямком Чернівці — Київ (№118/117) та Івано-Франківськ — Київ (№43/44 ).

Перший потяг до столиці з Чернівців відправиться 13 серпня та їздитиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. Назад із Києва він вирушить 14 серпня.

Перший потяг з Івано-Франківська відправиться 15 серпня. Він курсуватиме у непарні числа. Назад із Києва вирушить 16 серпня.