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Факти / Україна / Суспільство

Україна відкриє пункти пропуску з окупованим Кримом – дата

Опівночі 29 серпня відкриються пункти пропуску Каланчак та Чонгар на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Деталі щодо процедури перетину контрольних пунктів в’їзду та виїзду опублікують згодом, повідомило представництво президента України в Криму.

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Повний текст рішення уряду буде опубліковано 27 серпня.

Пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом були тимчасово закриті відповідно до розпорядження Кабміну від 8 серпня.

Вода у Крим

Україна не планує відновлювати подачу дніпровської води у Крим до звільнення півострова від окупантів.

Вся відповідальність за те, що відбувається в Криму лежить на окупантах. Відповідно, Росія повинна забезпечити цивільне населення усіма потрібними ресурсами.

Джерело: представництво президента України в Криму

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