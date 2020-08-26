Навчання з 1 вересня в Україні розпочнеться традиційно у більшості шкіл. Навчальні заклади, які знаходяться у зеленій, жовтій, помаранчевій зонах епідемічної безпеки прийматимуть учнів на навчання з дотриманням певних заходів безпеки.

Школи червоної зони будуть закриті на карантин до зменшення кількості хворих на коронавірус у регіоні та переходу до іншої зони.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в Україні дуже багато робиться для початку навчання у школах згідно з вимогами Міністерств освіти та охорони здоров’я.

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За його словами, у країні близько 16 тис. шкіл з різними умовами функціонування. Щоб вирішити проблеми соціального дистанціювання, пропонуються такі варіанти:

принцип бульбашки – на певній території розміщують дітей однієї вікової групи, яка не перетинається з іншими;

принцип чергування – у школі відбувається чергування очної та дистанційної освіти для школярів.

Такі заходи можуть вирішити проблеми перевантаження шкіл у великих містах та попередить розповсюдження коронавірусу у навчальних закладах.

Сергій Горбачов стверджує, що хоча загалом система освіти готова до прийому дітей на навчання з 1 вересня, існують певні проблеми.

– Окремі проблеми ми зможемо вирішити тільки у процесі навчання: як діти переміщуватимуться у приміщені, як забезпечити нормальне харчування, як узгодити розклад тощо. Наразі керівники закладів освіти роблять усе можливе, щоб навчання у школах було безпечним для вчителів та учнів, – зазначив освітній омбудсмен.

Сергій Горбачов пояснив, що дотримання усіх рекомендації МОН та МОЗ залежить від якісного фінансування, яке покладено на місцеві бюджети.

– Та інформація, яка надходить, показує, що там, де місцева влада до освіти ставиться відповідально, там робиться все, що потрібно для забезпечити усіх протиепідемічними засобами захисту, – розповідає Горбачов.

За словами омбудсмена, наразі головною проблемою є додаткова оплата праці вчителів, оскільки через рекомендацію поділу класи на групи (очне навчання та дистанційне) педагоги вимушені будуть працювати більше.

Також виникають проблеми щодо налагодження відповідної інфраструктури у певних регіонах – забезпечення технічним обладнанням та інтернетом для якісного дистанційного навчання, адже місцеві бюджети не можуть з цим впоратись.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов стверджує, що використання цифрових технологій – це не єдиний метод дистанційного навчання.

– Якщо школа знаходиться у невеличкому селі, у межах пішохідної доступності, можна друкувати завдання, чи шукати інші способи донесення інформації, – пояснює він.

За його словами, рекомендації щодо заборони входу до школи батьків та носіння прозорих захисних щитків є потрібними.

– Прозорі щитки дозволяють дитині бачити обличчя вчителя, що є важливим для встановлення контакту з дитиною, – зазначає Сергій Горбачов.

Умови надання освіти – неподільний комплекс, де першим пунктом стоїть життя та здоров’я учасників освітнього процесу. Саме тому обмеження контактів є абсолютно логічною та справедливою вимогою в умовах пандемії коронавірусу.

Навчання з 1 вересня

Перед початком навчання у школах з 1 вересня будуть проходити перевірки у закладах освіти. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, дотримання безпечних умов навчання у дитсадках та школах під час карантину перевірятимуть Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти та науки.

У разі неготовності закладу освіти згідно рекомендацій, уряд ухвалюватиме радикальні кадрові рішення.